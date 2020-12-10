شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مصر ليل الأربعاء/الخميس تسجيل 421 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الأربعاء ارتفع إلى 119702 من بينهم 6832 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 161 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 104074 حالة.