شكرا لقرائتكم مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في وقف بيع مقاتلات F35 للإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحبط مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، محاولة لعرقلة خطة إدارة الرئيس دونالد ترمب لبيع طائرات إف-35 المقاتلة الأكثر تقدمًا في العالم، وكذلك طائرات مسيرة من طراز "ريبر"، للإمارات العربية المتحدة.

ولم يحصل مشروعا القانونين اللذين قُدّما في هذا الاتجاه، على الأغلبية البسيطة الضرورية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

مجلس الشيوخ

وجاء التصويت لصالح صفقة الطائرات المسيرة بواقع 50 مقابل 46 صوتا، على اقتراح إجرائي أوقف الجهود المبذولة لإقرار مشروع قانون يرفض الصفقة.

وفي تصريحات أمس الثلاثاء، دعا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، المشرعين إلى التصويت ضد مشروع قرار يحاول منع الرئيس ترمب من بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات، التي وصفها بأنها "شريك مهم في الحرب ضد الإرهابيين".

وقال ماكونيل إن "الحقائق الاستراتيجية تقضي بألا يقف الكونغرس في طريق هذه المبيعات".

وكانت إدارة ترمب قد أبلغت الكونغرس الأميركي في 10 نوفمبر الماضي، أنها وافقت على بيع منتجات عسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة، تشمل طائرات إف-35، المقاتلة الأكثر تقدمًا في العالم، إضافة إلى ثاني أكبر عملية بيع لطائرات أميركية من دون طيار إلى دولة واحدة.