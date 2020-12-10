شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تُثني على موافقة «الشيوخ الأمريكي» بيعها مقاتلات «إف ـ 35» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى سفير الدولة لدى واشنطن يوسف العتيبة، على تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على صفقة بيع طائرات «إف 35» المتطورة للإمارات. وقال العتيبة في سلسلة تغريدات نقلها حساب السفارة على «تويتر» الخميس، إن «الدعم الأمريكي المستمر يتيح لنا تحمل مزيد من العبء على الأمن الجماعي». وعبر العتيبة عن تطلع الإمارات إلى تعميق علاقاتها مع الولايات المتحدة الممتدة إلى 49 عاماً، قائلاً: «نعمل معاً لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة العالمية، والمناخ، والصراعات الإقليمية وانتشار الأسلحة النووية». وصوت 49 عضواً في مجلس الشيوخ لصالح بيع «إف 35» للإمارات في مقابل 47، بينما صوت 50 عضواً لصالح بيع الطائرات المسيرة في مقابل 46.

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