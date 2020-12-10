شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مذيعة أخبار بالرصاص في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفغانستان: «أ.ف.ب»

قتل مسلحون مذيعة أخبار أفغانية وسائقها، الخميس، شرقي أفغانستان، في ثاني جريمة قتل تستهدف صحفيين في البلاد خلال شهر. واغتيلت ملالاي مايواند في مدينة جلال أباد شرقي البلاد، وفق ما أفادت به إذاعة وتلفزيون «انعكاس» الخاص الذي كانت تعمل فيه.

وزادت الهجمات التي تستهدف شخصيات عامة (صحفيون وسياسيون ورجال دين ومدافعون عن حقوق الإنسان) في الأشهر الماضية. وأكد المتحدث باسم حاكم إقليم ننغرهار عطا الله خوجياني، والمستشفى المحلي، مقتلها مع سائقها. وتشهد ولاية ننغرهار وعاصمتها جلال أباد، اشتباكات متكررة بين القوات الحكومية و«طالبان». كما أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن هجمات دامية عديدة في الولاية.

ويأتي مقتل مايواند التي كانت في العشرينات من عمرها، بعد أسابيع فقط من مقتل الصحفي إلياس دايي الذي كان يعمل في إذاعة «الحرية» في هجوم بسيارة مفخخة في لشكركاه عاصمة ولاية هلمند جنوبي أفغانستان. وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن دايي تلقى تهديداً من قبل حركة «طالبان» التي انتقدته بسبب تغطيته لعملياتها. ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، قتل ياما سياواش المذيع التلفزيوني السابق ومدنيان آخران في انفجار عبوة ناسفة لصقت بسيارته قرب منزله في كابول. ولم تتبنّ أي جهة حتى الآن، مسؤولية هذه الاعتداءات.