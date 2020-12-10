شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية تونس 19 مليار دولار لعام 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: «رويترز»

وافق البرلمان التونسي، الخميس، على ميزانية بقيمة 19 مليار دولار في العام المقبل، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6%. وجرى إقرار مشروع القانون بموافقة 110 من 217 نائباً في البرلمان.

وتتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في العام المقبل، مقارنة مع انكماش قياسي بسبعة بالمئة، بحسب التوقعات في العام الجاري. والمالية العامة لتونس في وضع صعب؛ إذ تتوقع الحكومة حالياً عجزاً للميزانية بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأعلى في نحو أربعة عقود.

وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليار دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليار دولار. وتقول الحكومة إنها تدرس أيضاً إمكانية إصدار صكوك لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.

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