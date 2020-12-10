شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير تسلسل للشفرة الوراثية لتتبع حالات «كورونا» خلال 4 ساعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني: «رويترز»

قال علماء أستراليون، الخميس، إنهم قاموا بتطوير طريقة سريعة لتسلسل الشفرة الوراثية (التسلسل الجينومي) قد تقلص الوقت الذي يستغرقه تتبع مصدر الإصابات بفيروس «كورونا» ليصبح في غضون أربع ساعات، مما يساعد في احتواء أي تفش في المستقبل بسرعة.

ويمكن للتسلسل الجينومي أن يساعد العلماء على رصد التغيرات الصغيرة في الفيروس على المستوى الوطني أو الدولي، لفهم كيفية انتشاره وتوفير نظرة متعمقة عن كيفية الربط بين الحالات المختلفة.

وقالت إيرا ديفيسون عالمة في معهد «جارفان» للبحوث الطبية في تقرير أُعد بالتعاون مع جامعة نيو ساوث ويلز: «عندما يتم اكتشاف إصابة جديدة غامضة بفيروس كورونا، فإن كل دقيقة لها أهميتها».

ويساعد الفحص الجينومي في تتبع مصدر الحالات الغامضة، لكن النتائج تستغرق حالياً أكثر من 24 ساعة. وتفادت أستراليا إلى حد كبير الأعداد المرتفعة للإصابة والوفيات بسبب الفيروس، مقارنة ببلدان متقدمة أخرى، وتقوم بتخفيف القيود بحذر بعد عدم الإبلاغ عن أي إصابة محلية بـ«كوفيد ـ 19» في الأيام القليلة الماضية.

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