شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعلن اعتماد نظام العمل عن بعد في حكومة دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قي تغريدة على "تويتر": "اعتمدنا نظام العمل عن بعد في حكومة دبي.. وهو نظام عمل يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل والذي يتيح للموظفين عدة خيارات للعمل عن بعد بشكل دائم أو مؤقت أو جزئي".

وقال سموه: "نحن مقبلون على مرحلة تتطلب أدوات جديدة وفكر جديد وملتزمون بمواصلة العمل لتعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي.. دبي تملك الإمكانات والكفاءات المتجددة والقادرة على قيادة المرحلة المقبلة".

وأضاف: "نعمل على تعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي فحكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تنظر للمستقبل، ونسعى باستمرار إلى إيجاد حلول استباقية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي".

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