شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة روسي الإيطالي بطل مونديال 1982 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت محطة راي سبورت التلفزيونية الإيطالية إن باولو روسي هداف إيطاليا في حصدها لقب كأس العالم لكرة القدم 1982 توفي عن عمر ناهز 64 عاماً.

وتأتي وفاة روسي بعد أيام من رحيل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الشهر الماضي.

وقالت شبكة راي سبورت التلفزيونية، حيث كان يعمل روسي محللاً بها، إن المهاجم الإيطالي البارز توفي متأثراً «بمرض عضال».

وقال إنريكو فاريالي المذيع بمحطة راي سبورت في حسابه عبر تويتر «إنه نبأ محزن، باولو روسي رحل عن عالمنا».

وأضاف «بابليتو الذي لا يُنسى والذي جعلنا نقع في حب صيف 1982 والذي كان زميلاً ذا قيمة كبيرة ومتخصصاً في راي على مدار الأعوام الأخيرة»، وبعد ذلك بقليل نشرت فيدريكا كابليتي زوجة روسي صورة لها مع زوجها الراحل على انستجرام وكتبت «إلى الأبد».

وخلال أربعة مواسم مع يوفنتوس نال روسي لقب الدوري الإيطالي مرتين بالإضافة إلى كأس أوروبا مرة واحدة وكأس إيطاليا في مناسبة واحدة لكن مسيرته مع المنتخب ستظل مرتبطة بتسجيله ستة أهداف في كأس العالم 1982 ليقود إيطاليا للقب للمرة الثالثة في تاريخها.

وانتقد النقاد وقتها ضم روسي للتشكيلة بسبب لياقته البدنية السيئة لكنه تركهم في حالة من الذهول بتسجيل ثلاثية في الفوز 3-2 على البرازيل في الدور الثاني.

وصنع روسي الفارق أمام بولندا في الدور قبل النهائي، حيث أحرز هدفي الفوز 2-صفر.

وفي النهائي افتتح التسجيل لإيطاليا في الانتصار 3-1 على ألمانيا الغربية ليقود بلاده للقب للمرة الأولى منذ 1938.

وفاز روسي بجائزة هداف البطولة بالإضافة إلى أفضل لاعب في واحدة من أفضل المستويات الفردية للاعب في النهائيات.

وكان يورجن كلينسمان مهاجم ومدرب ألمانيا السابق من بين الذين نعوا روسي وكتب في تويتر «عزيزي بابليتو، سنتذكرك دائماً».

وولد روسي في براتو في إقليم توسكاني ولعب طوال مسيرته في إيطاليا، وتم إيقافه لثلاثة أعوام في 1980 بسبب فضيحة التلاعب في نتائج مباريات وهو الأمر الذي نفاه دائماً، وتقلص الإيقاف إلى عامين مما سمح له بالمشاركة مع إيطاليا في كأس العالم.

وسبق أن أحرز روسي ثلاثة أهداف في كأس العالم 1978 في الأرجنتين وبتسعة أهداف يظل مع روبرتو باجيو وكريستيان فييري في صدارة قائمة هدافي إيطاليا في النهائيات.