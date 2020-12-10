شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى مراكز توفر لقاح «كوفيد ـ 19» في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، توفر لقاح فيروس «كوفيد ـ 19» حالياً في عدد من المراكز في مختلف إمارات الدولة.

وفي ما يلي المراكز التي يتم تقديم اللقاح فيها:

أولاً: إمارة أبوظبي

ـ العيادات والمراكز التابعة لشركة صحة في أبوظبي (من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساء) في العيادات التالية:

ـ مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل

https://goo.gl/maps/fkaB7RVWKEE2

ـ مركز البطين الصحي

https://goo.gl/maps/tjjXeo4ird12

ـ مركز المقطع الصحي

https://goo.gl/26BNTA

ـ مركز مدينة محمد بن زايد الصحي

https://goo.gl/maps/6h1Vb5RH7jk

ـ مركز بني ياس الصحي

https://goo.gl/maps/LzUR6oofiqp

ـ مركز مدينة خليفة الصحي

https://goo.gl/maps/LzUR6oofiqp

ـ مركز الفلاح الصحي

https://goo.gl/JdP881

ـ مركز الباهية الصحي

https://goo.gl/maps/uyD7NW9FsfE2

ـ مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل

https://goo.gl/maps/3Mowu6Qze6C2

ـ مركز الهيلي الصحي

https://goo.gl/maps/sZhdSeqsFZQ2

ـ مركز اليحر الصحي

https://goo.gl/maps/2LEL2bMeeoT2

ـ مركز المويجعي الصحي

https://goo.gl/maps/MygMcXxrw9T2

ـ مركز مزيد الصحي

https://goo.gl/maps/fYyGFiXY8E42

ـ مركز نعمة الصحي

https://goo.gl/maps/yBAATPk3koS2

ـ مركز القوع الصحي

https://goo.gl/maps/XmKdykejF2T2

ـ مركز الهير الصحي

https://goo.gl/maps/y6b8gKUiZFx

ـ مركز سويحان الصحي

https://goo.gl/maps/gE144rJbg/jQ6VSGDLzAk

ـ عيادة الظفرة في مدينة زايد

https://maps.app.goo.gl/uXiMsm57ZdfZarZd8

ـ مستشفى مدينة زايد

https://goo.gl/maps/ZjQaxvCCH7QvzBHB8

ـ مستشفى غياثي

https://goo.gl/maps/zHJiX5QAdEXJJvtm8

ـ مستشفى المرفأ

https://goo.gl/maps/U8TvTUPv2gWfNGdg6

ـ مستشفى دلما

https://goo.gl/maps/FBPiyj4kjftWbEiKA

ـ مستشفى السلع

https://goo.gl/maps/R3Z5MsBJPajcNGDv7

ـ مستشفى ليوا

https://goo.gl/maps/6MrEaw3J5HcCKiDs8



مراكز القطاع الخاص:

1 ـ مستشفى ميدكلينك ـ شارع خليفة

https://goo.gl/maps/NLfXwcCsTrW1WBxK7

2 ـ جميع فروع شركة VPS

ـ مجالس الأحياء التالية (من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساء)

ـ مجلس البطين في أبوظبي

‏https://goo.gl/maps/MYAWEi7Zw5B6cPWv5

- مجلس المشرف - أبوظبي

‏https://goo.gl/maps/i8Bvx1DioBeY6HAm7

ـ مجلس المنهل ـ أبوظبي

‏https://goo.gl/maps/YmZarvaejoUGeAf9A

ـ مجلس ربدان ـ أبوظبي

‏https://goo.gl/maps/66gV8peKdUJQETDL6

ـ مجلس الوثبة ـ أبوظبي

‏https://goo.gl/maps/3ujKhYS6mkXJBMWT8

ـ مجلس محمد خلف ـ أبوظبي

‏https://goo.gl/maps/WtXeXvtiycx95tow7

ـ مجلس جنوب الوثبة ـ أبوظبي

‏https://goo.gl/maps/mY8PC5FjMTGpuTJ16

ـ مجلس أول رائد فضاء ـ أبوظبي

‏https://goo.gl/maps/B22h7m1drDo26GLJA

ـ مجلس فلج هزاع ـ العين

https://goo.gl/maps/Ke6hYaBe6RFzDLnh7

ـ مجلس الخبيصي ـ العين

‏https://goo.gl/maps/fQXsPAM5ZcM6jSaj7

ـ مجلس المرخانية ـ العين

‏https://goo.gl/maps/7KhncpC9BSJfGLP48

ـ مجلس الروضة ـ العين

‏https://goo.gl/maps/MVnDXLqkBWkvn1yLA

ـ مجلس زاخر ـ العين

‏https://goo.gl/maps/kpZBB4ti1zfbzwUm8

ـ مجلس الصاروج ـ العين

‏https://goo.gl/maps/yNbhMnL5dvoqeeko7

ـ مجلس مدينة زايد ـ الظفرة

‏https://goo.gl/maps/d3LWcX8fcaYRYwTL8

ـ مجلس دلما ـ الظفرة

https://goo.gl/maps/dsM5wALr2SehJQxJ7

ـ مجلس السلع ـ الظفرة

https://goo.gl/maps/eS9CHxjz4KLkAP1B7

ـ مجلس محمد الفلاحي الياسي ـ الظفرة

‏https://goo.gl/maps/iu7rTaBRT9dU7xDH6

ـ مجلس مبارك بن قران ـ غياثي

https://goo.gl/maps/GqeMQosSeShzNChN9

ثانياً: إمارة دبي:

ـ المستشفى الميداني في دبي باركس

https://maps.app.goo.gl/5bjbeWefm7HGiSmt8

ثالثاً: إمارة الشارقة:



ـ مركز واسط الصحي من الساعة 4 مساء حتى الساعة 9 مساء

‏https://goo.gl/maps/4gpcGKjfUucv1527A

ـ مركز الذيد الصحي

https://goo.gl/maps/VrE1suNRCYc6F2Q7A

ـ مركز اللؤلؤية الصحي

https://goo.gl/maps/Q4633A4tnFQSDzJ59

ـ مركز تعزيز صحة الأسرة

https://goo.gl/maps/HrmQvCB2T5CFM8766



ـ ضاحية مغيدر

https://goo.gl/maps/sgRgoVKvNgZ4YvSs5

ـ مركز المدام الصحي

‏https://goo.gl/maps/kVBVUtFeNrDG2oNK7

ـ مركز كلباء الصحي

‏https://goo.gl/maps/h86NXkGXbeAearEg9

رابعاً: إمارة عجمان:

ـ مركز الحميدية الصحي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً، ومن الساعة 5 مساء حتى 8:30 مساء

ـ يوم الجمعة من الساعة 5 مساء 8:30 مساء

‏https://goo.gl/maps/CeuxneecF5LsyFBt8



ـ مركز مشيرف الصحي

‏https://goo.gl/maps/RHpP59HzLRfrwZKb6

ـ مركز الحميدية الصحي

‏https://goo.gl/maps/qi9bwHCddoK4JHpZ6



خامساً: إمارة أم القيوين:

ـ مركز البيت متوحد

‏https://goo.gl/maps/XrwVYRXhWxkMVcRN7

ـ مركز سلمه الصحي

https://goo.gl/maps/Fttae6sJ8qjqmrwH8



ـ مركز فلج المعلا الصحي

https://goo.gl/maps/55hg7yUdVvsGKaJ8A



سادساً: إمارة رأس الخيمة:

ـ مركز المعيريض الطبي من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً

‏https://goo.gl/maps/T6tk3tUW5m6BA2fX8



ـ مركز الجزيرة الصحي

‏ https://goo.gl/maps/2C4rAFR1Dy1Ufc5d9

ـ مركز المنيعي الصحي

‏

‏https://goo.gl/maps/jiMNFzjHyiLyEieq6

سابعاً: إمارة الفجيرة:

ـ مركز مريشد الصحي

من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً

ـ يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 مساء

‏https://goo.gl/maps/eZkVYpkuVsuqrx679

ـ مركز الخليبية الصحي

‏https://goo.gl/maps/n3R6YxXNaTiVS9Xu7

ـ مركز ضدنا الصحي

‏ https://goo.gl/maps/kEf4vyPV63xkehZp8