شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى مراكز توفر لقاح «كوفيد ـ 19» في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، توفر لقاح فيروس «كوفيد ـ 19» حالياً في عدد من المراكز في مختلف إمارات الدولة.
وفي ما يلي المراكز التي يتم تقديم اللقاح فيها:
أولاً: إمارة أبوظبي
ـ العيادات والمراكز التابعة لشركة صحة في أبوظبي (من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساء) في العيادات التالية:
ـ مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل
https://goo.gl/maps/fkaB7RVWKEE2
ـ مركز البطين الصحي
https://goo.gl/maps/tjjXeo4ird12
ـ مركز المقطع الصحي
https://goo.gl/26BNTA
ـ مركز مدينة محمد بن زايد الصحي
https://goo.gl/maps/6h1Vb5RH7jk
ـ مركز بني ياس الصحي
https://goo.gl/maps/LzUR6oofiqp
ـ مركز مدينة خليفة الصحي
https://goo.gl/maps/LzUR6oofiqp
ـ مركز الفلاح الصحي
https://goo.gl/JdP881
ـ مركز الباهية الصحي
https://goo.gl/maps/uyD7NW9FsfE2
ـ مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل
https://goo.gl/maps/3Mowu6Qze6C2
ـ مركز الهيلي الصحي
https://goo.gl/maps/sZhdSeqsFZQ2
ـ مركز اليحر الصحي
https://goo.gl/maps/2LEL2bMeeoT2
ـ مركز المويجعي الصحي
https://goo.gl/maps/MygMcXxrw9T2
ـ مركز مزيد الصحي
https://goo.gl/maps/fYyGFiXY8E42
ـ مركز نعمة الصحي
https://goo.gl/maps/yBAATPk3koS2
ـ مركز القوع الصحي
https://goo.gl/maps/XmKdykejF2T2
ـ مركز الهير الصحي
https://goo.gl/maps/y6b8gKUiZFx
ـ مركز سويحان الصحي
https://goo.gl/maps/gE144rJbg/jQ6VSGDLzAk
ـ عيادة الظفرة في مدينة زايد
https://maps.app.goo.gl/uXiMsm57ZdfZarZd8
ـ مستشفى مدينة زايد
https://goo.gl/maps/ZjQaxvCCH7QvzBHB8
ـ مستشفى غياثي
https://goo.gl/maps/zHJiX5QAdEXJJvtm8
ـ مستشفى المرفأ
https://goo.gl/maps/U8TvTUPv2gWfNGdg6
ـ مستشفى دلما
https://goo.gl/maps/FBPiyj4kjftWbEiKA
ـ مستشفى السلع
https://goo.gl/maps/R3Z5MsBJPajcNGDv7
ـ مستشفى ليوا
https://goo.gl/maps/6MrEaw3J5HcCKiDs8
مراكز القطاع الخاص:
1 ـ مستشفى ميدكلينك ـ شارع خليفة
https://goo.gl/maps/NLfXwcCsTrW1WBxK7
2 ـ جميع فروع شركة VPS
ـ مجالس الأحياء التالية (من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساء)
ـ مجلس البطين في أبوظبي
https://goo.gl/maps/MYAWEi7Zw5B6cPWv5
- مجلس المشرف - أبوظبي
https://goo.gl/maps/i8Bvx1DioBeY6HAm7
ـ مجلس المنهل ـ أبوظبي
https://goo.gl/maps/YmZarvaejoUGeAf9A
ـ مجلس ربدان ـ أبوظبي
https://goo.gl/maps/66gV8peKdUJQETDL6
ـ مجلس الوثبة ـ أبوظبي
https://goo.gl/maps/3ujKhYS6mkXJBMWT8
ـ مجلس محمد خلف ـ أبوظبي
https://goo.gl/maps/WtXeXvtiycx95tow7
ـ مجلس جنوب الوثبة ـ أبوظبي
https://goo.gl/maps/mY8PC5FjMTGpuTJ16
ـ مجلس أول رائد فضاء ـ أبوظبي
https://goo.gl/maps/B22h7m1drDo26GLJA
ـ مجلس فلج هزاع ـ العين
https://goo.gl/maps/Ke6hYaBe6RFzDLnh7
ـ مجلس الخبيصي ـ العين
https://goo.gl/maps/fQXsPAM5ZcM6jSaj7
ـ مجلس المرخانية ـ العين
https://goo.gl/maps/7KhncpC9BSJfGLP48
ـ مجلس الروضة ـ العين
https://goo.gl/maps/MVnDXLqkBWkvn1yLA
ـ مجلس زاخر ـ العين
https://goo.gl/maps/kpZBB4ti1zfbzwUm8
ـ مجلس الصاروج ـ العين
https://goo.gl/maps/yNbhMnL5dvoqeeko7
ـ مجلس مدينة زايد ـ الظفرة
https://goo.gl/maps/d3LWcX8fcaYRYwTL8
ـ مجلس دلما ـ الظفرة
https://goo.gl/maps/dsM5wALr2SehJQxJ7
ـ مجلس السلع ـ الظفرة
https://goo.gl/maps/eS9CHxjz4KLkAP1B7
ـ مجلس محمد الفلاحي الياسي ـ الظفرة
https://goo.gl/maps/iu7rTaBRT9dU7xDH6
ـ مجلس مبارك بن قران ـ غياثي
https://goo.gl/maps/GqeMQosSeShzNChN9
ثانياً: إمارة دبي:
ـ المستشفى الميداني في دبي باركس
https://maps.app.goo.gl/5bjbeWefm7HGiSmt8
ثالثاً: إمارة الشارقة:
ـ مركز واسط الصحي من الساعة 4 مساء حتى الساعة 9 مساء
https://goo.gl/maps/4gpcGKjfUucv1527A
ـ مركز الذيد الصحي
https://goo.gl/maps/VrE1suNRCYc6F2Q7A
ـ مركز اللؤلؤية الصحي
https://goo.gl/maps/Q4633A4tnFQSDzJ59
ـ مركز تعزيز صحة الأسرة
https://goo.gl/maps/HrmQvCB2T5CFM8766
ـ ضاحية مغيدر
https://goo.gl/maps/sgRgoVKvNgZ4YvSs5
ـ مركز المدام الصحي
https://goo.gl/maps/kVBVUtFeNrDG2oNK7
ـ مركز كلباء الصحي
https://goo.gl/maps/h86NXkGXbeAearEg9
رابعاً: إمارة عجمان:
ـ مركز الحميدية الصحي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً، ومن الساعة 5 مساء حتى 8:30 مساء
ـ يوم الجمعة من الساعة 5 مساء 8:30 مساء
https://goo.gl/maps/CeuxneecF5LsyFBt8
ـ مركز مشيرف الصحي
https://goo.gl/maps/RHpP59HzLRfrwZKb6
ـ مركز الحميدية الصحي
https://goo.gl/maps/qi9bwHCddoK4JHpZ6
خامساً: إمارة أم القيوين:
ـ مركز البيت متوحد
https://goo.gl/maps/XrwVYRXhWxkMVcRN7
ـ مركز سلمه الصحي
https://goo.gl/maps/Fttae6sJ8qjqmrwH8
ـ مركز فلج المعلا الصحي
https://goo.gl/maps/55hg7yUdVvsGKaJ8A
سادساً: إمارة رأس الخيمة:
ـ مركز المعيريض الطبي من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً
https://goo.gl/maps/T6tk3tUW5m6BA2fX8
ـ مركز الجزيرة الصحي
https://goo.gl/maps/2C4rAFR1Dy1Ufc5d9
ـ مركز المنيعي الصحي
https://goo.gl/maps/jiMNFzjHyiLyEieq6
سابعاً: إمارة الفجيرة:
ـ مركز مريشد الصحي
من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً
ـ يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 9 مساء
https://goo.gl/maps/eZkVYpkuVsuqrx679
ـ مركز الخليبية الصحي
https://goo.gl/maps/n3R6YxXNaTiVS9Xu7
ـ مركز ضدنا الصحي
https://goo.gl/maps/kEf4vyPV63xkehZp8
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