شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب باشاك شهر يشيد بموقف لاعبيه ضد العنصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كال أوكان بوروك مدرب اسطنبول باشاك شهر المديح لوحدة لاعبيه في ردهم على واقعة العنصرية وخروجهم من الملعب أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، حيث ترك الفريقان الملعب بعد اتهام باشاك شهر لأحد الحكام بالعنصرية.

وبدأت الواقعة عندما طُرد بيير ويبر المدرب المساعد لباشاك شهر للاحتجاج ضد أحد قرارات الحكم وزعم الفريق التركي أن الحكم الرابع سيباستيان كولتيسكو تفوه بتعبير عنصري ضد الكاميروني ويبو.

وأضاف بوروك في المؤتمر الصحفي بعد الهزيمة 1-5 أمام باريس سان جيرمان في ختام المجموعة الثامنة،حيث انطلقت المباراة الأربعاء من حيث توقفت يوم الثلاثاء وجثا الحكام واللاعبون قبل بدايتها أن الحكم الرابع «تفوه بعبارة غير مقبولة، وكان يجب على حكم المباراة (أوفيديو هاتيجان) التعامل مع الواقعة لكنه لم يفعل ذلك وكان يجب علينا الوقوف بجانب ويبو».

وأضاف «لاعبو فريقي وخاصة ديمبا با وأيضاً،كل لاعبي باريس سان جيرمان، اتحدوا وقالوا إنه لو استمر هذا الحكم في المباراة فلن يلعبوا وعادوا إلى غرف الملابس».

وتابع «اللاعبون اتخذوا القرار، البعض أرادوا العودة إلى الملعب لكننا التزمنا كفريق وفي النهاية كان قرار الفريق بعدم العودة».

وأشار بوروك إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بتوقف المباراة واستكمالها أمس الأربعاء ساعد فريقه.

وقال «اليويفا» فعل شيئاً جيداً، ساعدنا وهذا أمر جيد، أظهرنا للعالم كله أننا متحدون».

وأوضح بوروك أن كولتيسكو يجب أن يشعر بسوء تجاه ما فعله.

وأضاف «ويبو كان حزيناً لكن كان يجب ألا يشعر ويبو بسوء تجاه ما حدث، يجب أن يشعر بهذا الشخص الذي تفوه بتلك العبارة».

واختتم بقوله «أظهرنا وحدتنا، في بلادي يوجد العديد من الأعراق ويجب علينا التعايش سويا كمجتمع».