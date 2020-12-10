قرصنة وثائق متعلقة بلقاح فايزر- بايونتيك

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واشنطن: تعرضت وثائق تتعلق بلقاح فايزر- بايونتيك ضد وباء كورونا للقرصنة خلال الهجوم الإلكتروني على وكالة الأدوية الأوروبية، على ما أعلنت فايزر الأربعاء. وقالت الشركة في بيان: "من المهم الإشارة إلى أنه لم يتم اختراق نظام بايونتيك ولا نظام فايزر على ارتباط بهذا الحادث، ولم نرصد قرصنة بيانات شخصية".

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