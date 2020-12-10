"روحه طلعت في إيدينا".. تفاصيل سرقة ومقتل مُسن داخل شقته في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنوفية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسن داخل شقته بمركز شرطة شبين الكوم.

تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (مزارع – مُقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة شقيقه

(بالمعاش - بمسكنه بذات القرية)، وسرقة هاتفه المحمول.

كشف فريق البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية أن وراء ارتكاب الواقعة ( 4 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر أحدهم أنه نظراً لاعتقاده باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة عقد العزم على سرقته والتخلص منه وفي سبيل تنفيذ مخططه قام بالاتفاق مع باقى المتهمين، وبتاريخ الواقعة تقابلوا معه بالقرية محل إقامة المجني عليه، وتوجه ثلاثة من المتهمين مُستقلين دراجة نارية "توك توك - قيادة أحدهم" إلى مسكن المجني عليه وقام اثنين منهم بالدلوف لمسكنه وشل حركته ولدى مقاومته لهم لمنعهم من تقييده بالشريط اللاصق لفظ أنفاسه الأخيرة، واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته وفروا هاربين.

كما أضاف المتهمين بإنفاقهم المبلغ المالي المُستولى عليه ، وأن الهاتف المحمول المُستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار ضبط المتهم الهارب.