بريطانيا وسنغافورة توقعان على اتفاق تجارة حرة تزامنًا مع اقتراب بريكست

وقعت بريطانيا وسنغافورة، اليوم الخميس، على اتفاقية تجارة حرة بمبلغ قدره 17 مليار جنيه استرليني لزيادة فرص وصول كلا البلدين لأسواق بعضهما البعض.

وذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية أنه تم التوقيع على هذا الاتفاق خلال حفل أقيم في سنغافورة صباح اليوم بحضور وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس ووزير التجارة السنغافوري تشان تشون سينج، ويأتي تزامنًا مع انتهاء الفترة الانتقالية المحددة لانسحاب

بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) في 31 ديسمبر الجاري.وأوضحت الصحيفة أن هذا الاتفاق يلغي التعريفات الجمركية للبلدين في السوق البريطانية والسنغافورية لتسهيل إجراء المعاملات التجارية بينهما، كما يتعين تخفيض الحواجز غير التعريفية في أربعة قطاعات رئيسية تضم الإلكترونيات والسيارات والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية والطاقة المتجددة.ويتشابه هذا الاتفاق مع الاتفاق الذي أبرمته سنغافورة مع الاتحاد الأوروبي ويأتي في إطار محاولات بريطانيا في الحفاظ على الاتفاقيات التجارية مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية لمغادرة التكتل الأوروبي بشكل رسمي.وذكر بيان وزاري مشترك من الجانبين البريطاني والسنغافوري أنه بموجب الاتفاق ستظل التعريفات ملغاة ل84% من جميع الخطوط التعريفية للصادرات السنغافورية لبريطانيا.ويعد هذا أول اتفاق تجارة حرة تعقده بريطانيا مع دولة عضوة في رابطة دول جنوب شرق آسيا، كما يعتبر اتفاقًا مهمًا بالنسبة لسنغافورة التي تصنف بريطانيا كثالث أكبر شريك تجاري لها.