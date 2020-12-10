كندا تعلن طرح أول لقاح واق من كورونا الأسبوع المقبل

وافقت كندا، على أول لقاح واق من فيروس كورونا، مضيفة إن الجرعات الأولى ستُطرح في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل، وسيكون اللقاح متاحا لكل مواطن بحلول نهاية سبتمبر.

وكندا هي الدولة الثالثة بعد بريطانيا والبحرين التي تعطي الضوء الأخضر للقاح شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع بيونتك الألمانية، وفقا لقناة الغد.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في

البرلمان "يوم طيب للكنديين".

وأضاف “سنشهد بدء وصول 30 ألف جرعة الأسبوع المقبل، وفي الأفق عدد أكبر بكثير… لكننا سنواجه شتاء صعبا”.

وكندا في خضم موجة ثانية من الوباء، وفرضت مناطق بها قيودا صحية جديدة مما سيؤثر على الانتعاش الواضح الذي شهدته البلاد بعد انتهاء

الموجة الأولى.

وقالت الحكومة إن التطعيمات العامة لجميع المواطنين ستبدأ في أبريل بعد تطعيم ذوي الأولوية.

وجاء في الخطة التي أعلنتها الحكومة أمس الأربعاء أن البلاد الآن “في وضع جيد يمكنها من تطعيم سكانها بالكامل في 2021″، في حين أشار بيان منفصل من وزارة الصحة إلى أن حملة التطعيم قد تُستكمل بنهاية سبتمبر.

وسجلت كندا بنهاية يوم الثلاثاء 429035 إصابة بكوفيد-19 إجمالا بزيادة 5981 حالة عن اليوم السابق، كما سجلت 12867 وفاة.