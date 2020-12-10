مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد بيع طائرات إف- 35 للإمارات

فشل أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، في إحباط صفقة بيع طائرات من طراز إف-35 للإمارات.

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات من طراز إف-35 للإمارات بعد رفضه تشريعين قدمهما أعضاء ديمقراطيون في المجلس لمنع الصفقة، وفقا لقناة الغد.

و جاء التصويت لصالح صفقة الطائرات المسيرة بواقع 50

مقابل 46 صوتا، على اقتراح إجرائي أوقف الجهود المبذولة لإقرار مشروع قانون يرفض الصفقة.

و دعا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي المشرعين، في تصريحات سابقة، إلى التصويت ضد مشروع قرار يحاول منع الرئيس ترامب من بيع أسلحة بقيمة

23 مليار دولار للإمارات، التي وصفها بأنها “شريك مهم في الحرب ضد الإرهابيين”.

وكانت إدارة ترامب، قد أبلغت الكونجرس الأمريكي، في نوفمبر الماضي، أنها وافقت على بيع منتجات عسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة، تشمل ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35، وهي المقاتلة الأكثر تقدمًا في العالم، وما يزيد على 14 ألف من القنابل والذخائر، وثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيّرة أمريكية لدولة واحدة.