فتح تحقيق مع نجل بايدن بسبب الضرائب

أعرب الرئيس الأمريكى النتخب، جو بايدن عن دعمه لنجله، بعد أعلان هانتر بايدن إن ولاية ديلاوير فتحت معه تحقيقا حول الضرائب التي دفعها.

قال هانتر بايدن في بيان: "علمت أمس لأول مرة، أن مكتب المدعي العام لولاية ديلاوير أخبر محامي أمس أنه ينظر في ملف الضرائب الخاص، أجرى (المحامي) الخطوات

والقانونية، بما في ذلك بمساعدة مستشاري الضرائب المحترفين"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأوضح في بيان "أتعامل مع هذه المسألة بجدية شديدة".

وأفاد مكتب الرئيس المنتخب جو بايدن في بيان: "بايدن فخور للغاية بابنه الذي واجه تحديات صعبة، بما في ذلك الهجمات

الشخصية الوقحة في الأشهر الأخيرة، وأصبح أقوى بسبب هذا فقط".

شار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اتهم العام الماضي، نجل بايدن باستغلال نفوذ والده لضمان الحصول على مساندة صينية لاستثماراته ودعا بكين علنا للتحقيق في دور هنتر في الشركة.

وقال هنتر بايدن في أكتوبر 2019 إنه "لم يرتكب أي مخالفات على الإطلاق" لكنه أقر بأنه ربما يكون قدم فرصة للهجوم على والده.