أوكرانيا تسجل 13 ألف إصابة و266 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت أوكرانيا، 13 ألفا و371 حالة إصابة و266 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، وفقا لوكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الخميس، إن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد بلغ 858 ألفًا و714 إصابة.. موضحا أنه يوجد بين الحالات الجديدة 652 طفلًا و580 عاملًا في مجال الصحة.

وأضاف أنه تم تسجيل 266 حالة وفاة جديدة، في حين

تماثل 13 ألفًا و903 أشخاص للشفاء.وسجلت كييف أعلى معدل للإصابات الجديدة بفيروس كورونا تليها منطقة زابوريزهيا ثم مناطق دنيبروبتروفسك وتشيركاسي وخاركيف.

وتكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وكان قد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 68.45 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و562428.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر.