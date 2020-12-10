طقس الخميس.. أجواء غائمة وممطرة بمنطقة طنجة والريف الغربي واللوكوس والسايس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تكون الأجواء غائمة وممطرة بمنطقة طنجة، والريف الغربي، واللوكوس والسايس.

وستكون السماء غائمة جزئيا بالغرب، وشمال المنطقة الشرقية وغرب الواجهة المتوسطية، مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب بباقي المناطق. كما سيظل الطقس باردا نوعا ما بمرتفعات الأطلس، والريف، والجنوب الشرقي والهضاب العليا مع تكون الجريحة محليا.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا من القطاع الشمالي-الغربي بالمنطقة الشرقية والجنوب، ومعتدلة غربية بمنطقة طنجة، ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 5 و2 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين صفر درجة و6 درجات بالريف والجنوب الشرقي، وما بين 4 و9 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 10 و15 درجة بسهول المحيط الأطلسي، وبسواحل الأبيض المتوسط، وما بين 10 و15 درجة بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و14 درجة بالريف والأطلس، وما بين 14 و19 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 18 و23 درجة بالواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية والوسطى، وسوس والجنوب الشرقي، وما بين 20 و26 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وما بين طنجة وآسفي، وهائجا إلى محليا قوي الهيجان بباقي السواحل.