البحسني يقوم بزيارة المؤرخ الأديب جعفر السقاف

الخميس 10 ديسمبر 2020

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة سيئون، بزيارة المؤرخ الأديب الأستاذ جعفر السقاف.



واطمأن المحافظ البحسني على صحة المؤرخ السقاف، مشيداً بادوارة الكبيرة في حفظ وتوثيق تاريخ حضرموت في مجال البحث والأدب والعمل الخيري.

وقال محافظ حضرموت أن المحافظة تفخر بعلمائها واعلامها بوصفهم قادة الفكر وواجهة المجتمع، مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة حرصت على زيارة العديد من العلماء والمناضلين في الوادي والساحل، للاطمئنان على صحتهم وتلمس همومهم، تقديراً لعطاءاتهم في خدمة المجتمع.

من جانبه عبر الباحث والمؤرخ السقاف عن شكره وتقديره للأخ محافظ حضرموت على لفتته الكريمة وحرصه على زيارته والاطمئنان على صحته.