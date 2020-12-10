- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يقوم بزيارة المؤرخ الأديب جعفر السقاف والان مع التفاصيل
الخميس 10 ديسمبر 2020
قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة سيئون، بزيارة المؤرخ الأديب الأستاذ جعفر السقاف.
واطمأن المحافظ البحسني على صحة المؤرخ السقاف، مشيداً بادوارة الكبيرة في حفظ وتوثيق تاريخ حضرموت في مجال البحث والأدب والعمل الخيري.
وقال محافظ حضرموت أن المحافظة تفخر بعلمائها واعلامها بوصفهم قادة الفكر وواجهة المجتمع، مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة حرصت على زيارة العديد من العلماء والمناضلين في الوادي والساحل، للاطمئنان على صحتهم وتلمس همومهم، تقديراً لعطاءاتهم في خدمة المجتمع.
من جانبه عبر الباحث والمؤرخ السقاف عن شكره وتقديره للأخ محافظ حضرموت على لفتته الكريمة وحرصه على زيارته والاطمئنان على صحته.
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يقوم بزيارة المؤرخ الأديب جعفر السقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.