أمريكا تقترب من المراجعة النهائية للقاح والوفيات تسجل رقما قياسيا

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وأفادت عشر مقاطعات في كاليفورنيا معظمها ريفية بعدم وجود أسرّة بالعناية المركزة على الإطلاق أمس الأربعاء. وفي مقاطعة فريسنو التي يقطنها مليون نسمة، شغل المرضى كل الأسرّة في وحدات الرعاية المركزة ولم يتبق سوى سبعة. وفي مقاطعة سان خواكين الزراعية إلى الشمال لم يعد هناك سوى خمسة أسرة شاغرة في وحدات العناية المركزة.
وارتفع عدد مرضى كوفيد في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد إلى أعلى مستوى على الإطلاق إذ بلغ 106217 حتى أواخر أمس الأربعاء بزيادة حوالي 18 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين.
كما سجلت الولايات المتحدة 2259 وفاة و205661 إصابة يومية في المتوسط خلال الأسبوع الأخير، وهي حصيلة يرجح مسؤولو الصحة تسارعها في الأشهر المقبلة قبل أن يصبح اللقاح متاحا على نطاق واسع للجمهور.
وتوفي 3253 مريضا على الأقل في الولايات المتحدة يوم الأربعاء وفقا لإحصاء رويترز لبيانات كل ولاية.
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