شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 68.45 مليون إصابة بكورونا حول العالم ومليون و562428 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهر إحصاء لـ" رويترز " أن أكثر من 68.45 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس إلى مليون و562428.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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