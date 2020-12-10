شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الأمريكي» يمدد العمل بالموازنة الحالية تجنباً لـ«الإغلاق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «رويترز»

أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، تمديد تمويل الحكومة الاتحادية لمدة أسبوع، مما يتيح للمشرعين مزيداً من الوقت للتفاوض بشأن حزمة إنفاق أكبر لتخفيف آثار فيروس «كورونا» المستجد.

وجاء تصويت المجلس بواقع 343، مقابل 67 لصالح تشريع يمدد مستويات التمويل الحالية حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن كان تمويل برامج الحكومة الاتحادية سيتوقف اعتباراً من منتصف الجمعة.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع، الخميس، على أن يُرسله للرئيس دونالد ترامب بغية تحاشي إغلاق حكومي. ويمنح ذلك التحرك، المشرعين سبعة أيام أخرى لإقرار تشريع إنفاق أوسع نطاقاً قيمته 1.4 تريليون دولار، يأمل زعماء الكونجرس أن يشمل حزمة مساعدات لمواجهة فيروس «كورونا».

ولم يتسن التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع مع طرح اقتراحات واقتراحات مضادة بشأن مساعدات «كوفيد ـ 19» في الكونجرس.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل للصحفيين: «ما زلنا نبحث عن طريق للمضي قدماً». وانتقد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر، لعدم قبولهما عرضين جمهوريين هذا الأسبوع.

وأصدرت مجموعة من المشرعين من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ، ملخصاً لمقترحها البالغة قيمته 908 مليارات دولار، والهادف إلى كسر الجمود المستمر منذ أشهر.

ويمدد المقترح برامج التأمين ضد البطالة المتعلقة بالوباء لمدة 16 أسبوعاً، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية هذا الشهر. وسيوفر هذا الإجراء أيضاً 300 دولار إضافي في الأسبوع، في صورة إعانات بطالة تكميلية لمدة 16 أسبوعاً من نهاية ديسمبر/كانون الأول، إلى أبريل/نيسان.

وتدخل وزير الخزانة ستيفن منوتشين، الثلاثاء، للمرة الأولى في المسألة منذ ما قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، قائلاً إنه قدم اقتراح إغاثة قيمته 916 مليار دولار، إلى بيلوسي، يتضمن أموالاً لحكومات الولايات والحكومات المحلية وحماية الشركات من المسؤولية.

لكن بيلوسي وشومر قالا إنهما ينظران إلى مفاوضات الحزبين باعتبارها أفضل أمل للإغاثة من فيروس «كورونا».

وكان الكونجرس أقر في الربيع، حزمة مساعدات قيمتها ثلاثة تريليونات دولار للتخفيف من آثار العزل العام، للحد من انتشار «كورونا»، لكن المشرعين لم يتمكنوا من الاتفاق على أي مساعدة إضافية منذ ذلك الحين.