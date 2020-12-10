شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: انتقال الفرق من دوري الأبطال إلى «يوروبا ليج» ليس عادلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي، أن مانشستر يونايتد سيكون ضمن أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، لكنه تساءل في الوقت ذاته عن العدالة في النظام الذي يسمح للفرق التي فشلت في بلوغ الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال بالانتقال إلى البطولة الرديفة.

وسيخوض مانشستر يونايتد غمار الدور الـ32 من «يوروبا ليج» بعد خسارته أمام لايبزيج الألماني 2-3 في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الثلاثاء، في البطولة الأسمى لينهي المجموعة في المركز الثالث.

وقاد مورينيو الشياطين الحمر إلى لقب المسابقة الرديفة عام 2017. وبعد أن ضمن بلوغه الأدوار الإقصائية هذا الموسم مع سبيرز، سيكون بحاجة للفوز على ضيفه انتويرب البلجيكي في الجولة الأخيرة لضمان صدارة المجموعة العاشرة.

وقال البرتغالي: «الفرق التي تأتي (من دوري الأبطال) هي دائماً فرق قوية، وفرق لا تنتمي عادة إلى مستوى الدوري الأوروبي».

وتابع: «مانشستر يونايتد أحد الفرق الكبرى، مجموعته كانت صعبة جداً مع باريس سان جرمان ولايبزيج، إنها صعبة جداً، جميعنا كان يعلم أن المهمة لن تكون سهلة على أي منها وكنا نعرف أن فريقاً قوياً من هذه المجموعة سينتقل إلى يوروبا ليج».

كما تواجه ثلاثة فرق توجت بطلة لأوروبا سابقاً، وهي ريال مدريد الإسباني، وأياكس أمستردام الهولندي، وإنتر الإيطالي، خطر السقوط في المسابقة الرديفة.

واعترف مورينيو بأن جودة الدوري الأوروبي قد ارتفعت مع دخول الفرق الآتية من دوري الأبطال، ولكنه تساءل عن الإنصاف في ذلك.

وقال مدرب إنتر ريال السابق: «مما لا شك فيه أن الجودة ترتفع والمنافسة أيضاً، وهذا أمر جيد للمسابقة، ولكن من وجهة نظر رياضية، أعتقد أنه من غير العادل عندما لا ينجح فريق معيّـن في بطولة ما، أن ينتقل إلى أخرى».