18.5 مليون مواطن في 1000 قرية.. معلومات عن المرحلة الجديدة لـ "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع المحافظين لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة".

وعقد وزير التنمية المحلية اجتماعين منفصلين مع 23 محافظاً، لمحافظات: القليوبية، وسوهاج، والبحر الأحمر، وأسوان، والمنيا، ودمياط، وجنوب سيناء، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وبني سويف، والفيوم، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وكفرالشيخ، والشرقية، والمنوفية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بتوسيع نطاق مبادرة "حياة كريمة" لإحداث تطوير شامل في ١٠٠٠ قرية مصرية جديدة تضاف إلى ٣٧٥ قرية جار العمل فيها ضمن المرحلة الحالية للمبادرة، وذلك في إطار البناء على النجاحات التي تحققت حالياً في المبادرة الرئاسية.

وشدد شعراوي، على أن القرى الجديدة روعي في اختيارها أنها تضم أكبر عدد من القرى التي كان مخططا شمولها بمبادرة "حياة كريمة" خلال الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أنه كان ذلك أحد المعايير المهمة في اختيار المراكز الإدارية المستهدفة والتي تضم ١٠٠٠ قرية.

وكشف وزير التنمية المحلية، أن البرنامج يستهدف إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية بالقرى الواقعة في نطاق المراكز التي سيتم اختيارها من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، وتحسين الاتصالية الجغرافية من خلال رصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلاً عن تبطين الترع وتحسين نظم الري والصرف الزراعي ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تحسين نمط السكن من خلال التوسع الرأسي الذي يحد من التعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد شعراوي، أن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة تأتي في سياق اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، لافتاً إلى أن المرحلة الجديدة للمبادرة يستفيد منها حوالي ١٨.٥ مليون مواطن مصري.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن خطوات تنفيذ المرحلة الجديدة ستبدأ خلال الشهر الجاري لنهو المشروعات في أسرع وقت ممكن بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى المستهدفة، وأشار شعراوي إلى أن اللجان الفنية ستبدأ عملها التنفيذي خلال الأسبوع الجاري.

واختتم اللواء محمود شعراوي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" والتي تستهدف تطوير ١٠٠٠ قرية تنفذ بالتوازي مع تنفيذ المشروعات المخططة بالمرحلة الحالية للمبادرة والتي تستهدف ٣٧٥ قرية خلال العام المالي الجاري.

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