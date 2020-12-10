تسمم 3 أشقاء تناولوا طعامًا فاسدًا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشقاء بتسمم، اليوم الخميس، إثر تناولهم طعام منزلي فاسد، بمركز جهينة في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة، إخطارًا من مستشفى طهطا العام بوصول كل من "سيد. م" 12 عامًا طالب، "أحمد. م" 11 عامًا طالب، "عمر. م" 7 أعوام تلميذ، ويقيمون دائرة المركز مصابين بإعياء وقيئ.

وأفادت والدتهم "صباح. ن" 36 عامًا ربة منزل حدوث إصابة أبنائها عقب تناولهم طعام منزلي فاسد، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.