أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ أبريل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

سجلت الولايات المتحدة، الأربعاء، أكثر من 220 ألف إصابة جديدة ، وما يزيد عن ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أبريل، بالإضافة إلى حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وكانت السلطات الصحية تتوقع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأميركيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

وولاية كاليفورنيا التي كان فُرض في كلّ مناطقها حجرٌ صحّي من جديد منذ بداية الأسبوع، سجّلت لوحدها أكثر من ثلاثين ألف إصابة جديدة بكورونا الأربعاء، وهو رقم قياسيّ لولاية في يوم واحد، بحسب ما أفاد “كوفيد تراكينغ بروجيكت”.

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع.

والأميركيون الذين يواجهون موجة جديدة من فيروس كورونا منذ أسابيع عدة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسومًا يمنح بلاده أولوية في تسلّم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

في المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة. وتوفي نحو 290 الفا في البلاد من جراء الفيروس.