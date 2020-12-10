- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مصري يشن هجوما حاداً على قطر بسبب دعمها للإرهاب والان مع التفاصيل
الخميس 10 ديسمبر 2020
علق الإعلامي أحمد موسى على بيان وزارة الخارجية الذي جاء ردًّا على أحد الأسئلة حول مساعي المصالحة مع قطر، وقال موسى إن كل كلمة في البيان مدققة بعناية ومصر تؤكد على شكرها لمساعي دولة الكويت لعلاج الأسباب التي أدت للمقاطعة.
وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن البيان واضح وقال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية كلمات محددة.
وتابع موسى أن الدعم القطري للإعلام الإخواني الإرهابي لم يتوقف وأنا كمواطن مصري “اكتويت ومازلت أكتوي بنظام قطري إرهابي”.
وأوضح أنه يجب أن تتخلى قطر عن العملاء والخونة لديها وتوقف بث الأكاذيب، فسبق وأحرجت الجميع ولم تلتزم باتفاق الرياض فلابد من الالتزام بالبنود التي طلبتها الرباعية مصر والسعودية والإمارات والبحرين فقطر تمول الإرهاب في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي مصري يشن هجوما حاداً على قطر بسبب دعمها للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.