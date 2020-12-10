شكرا لقرائتكم خبر عن 31521 إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 31521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال الـ 24 ساعة الماضية . وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 9.77 مليون،فيما سجلت 412 حالة وفاة .

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