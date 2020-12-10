وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تنزانية، فقد شهدت البلاد تشكيل حكومة جديدة، عين فيها النائب البرلماني، فرانسيس ندولان، في منصب نائب وزير التعدين.
غير أن النائب المذكور فشل خلال حفل أداء اليمين، في قراءة نص القسم، رغم محاولته أكثر من مرة، ليطلب منه رئيس البلاد الجلوس في مكانه، ويُصدر بوقت لاحق قرارا بإقالته من منصبه، قبل أن يتسلمه.
وشهدت تنزانيا في 28 أكتوبر الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية، فاز بها حزب الثورة الحاكم.
غير أن النائب المذكور فشل خلال حفل أداء اليمين، في قراءة نص القسم، رغم محاولته أكثر من مرة، ليطلب منه رئيس البلاد الجلوس في مكانه، ويُصدر بوقت لاحق قرارا بإقالته من منصبه، قبل أن يتسلمه.
وشهدت تنزانيا في 28 أكتوبر الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية، فاز بها حزب الثورة الحاكم.
كانت هذه تفاصيل خبر لفشله بقراءة اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.