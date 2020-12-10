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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناة الجزيرة.. سخرتها الدوحة للترويج للإرهاب وخدمة تنظيم الحمدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قناة الجزيرة القطرية هى منبر الفتنة فى العالم العربى فهى القناة التى تروج للإرهاب وتستضيف قيادات الجماعات الإرهابية، كما أنها فقدت مصداقيتها تماما حسبما كشفت مجموعة من استطلاعات الرأى التى أعدتها عدد من المؤسسات الدولية بالإضافة إلى أنها أصبحت منبرا إخوانيا يروج لأجندة الجماعة فى المنطقة.
كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن أن الدوحة تلعب دورا كبيرا فى دعم المسلحين على ساحات القتال فى اليمن، حيث أذاعت القناة القطرية عددا من الوثائقيات التى تخدم أجندة حزب الإصلاح الإخوانى والجماعات الإرهابية التابعة له فى اليمن التخديم على أفكارهم وترويجها، لاستمرار الصراعات فى اليمن بشكل كبير، وأضاف التقرير أن الكثير من أبناء القبائل اليمنية اتهمت قطر والجزيرة بأنها تعمل على الترويج لأفكار الجماعات الإرهابية وتقوم باستضافتهم بشكل مستمر من أجل الهدف الرئيسى زعزعة الاستقرار فى اليمن والدول المختلفة.
كذب الجزيرة وتضليلها المدفوع من النظام القطرى، تشهد عليه مراكز الأبحاث فى العالم على انهيار المهنية لديها فخلال السنوات الماضية نشرت أكثر من دراسة تشير إلى عدم ثقة قطاعات كبيرة من الشباب فى العالم العربى بقناة الجزيرة، وإنها لم تعد مصدرا موثوقا به فى أى معلومة، فضلا عن دراسات أخرى أكدت أن الجمهور بات لديه يقين بأن القناة تروج لخط تحريرى يؤيد الجماعات الإرهابية.
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