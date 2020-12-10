تفاصيل تكشف مؤامرات قناة الجزيرة

الخميس 10 ديسمبر 2020

نشر المعارض القطري خالد الهيل، تسجيلًا صوتيًا مسربًا على "تويتر"، لمكالمة جرت بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.



ويكشف التسجيل المسرب عمق عنصرية النظام القطري ومخططاته الخبيثة، ويدعي حمد بن خليفة في التسجيل المسرب خلال المكالمة مع القذافي، أن محمد بن عبد الوهاب هو جده الـ16، مضيفًا أن محمد بن عبدالوهاب هو من وحد الجزيرة، ويرد القذافي عليه، "وحدها لصالح السعودية" قائلًا لحمد بصريح العبارة "جدكم كان مغفلًا" مستهزئأ به فيما يبدأ الأخير بالضحك.

ورد مغردون على التسجيل، بأن "محمد بن عبدالوهاب حرر مع آل سعود جزيرة العرب من مخرجات العثمانين، بينما تنظيم الحمدين يتكفلون الآن بإرجاعهم لأرض العرب".

وقال مغرد آخر، أن "في هذه المكالمة كمية كبيرة من الأكاذيب ولمز بالشيخ محمد بن عبدالوهاب بين الطاغيتين القذافي وحمد، فالقذافي يصف الشيخ بالمغفل وسط ضحكات من حمد آل ثاني".

وكتب مغرد آخر، أنه "الآن زال العجب عن سياسات قطر الهوجاء اتضح أن من يحكمها عقلية مختلة لاتدرك تصرفاتها. يحسب للقذافي تعرية حماري الدوحة وأن هناك من يديرهما في الخفاء واستغلالهما وما يملكان من ثروة هائلة لتوجيهها لدمار الدول العربية والإسلامية برعاية الإرهاب والقتل والفتن والرشاوى وشراء الذمم".

ونشر المعارض القطري خالد الهيل، مكالمة أخرى على تويتر، دارت بين القذافي وحمد بن خليفة وحمد بن جاسم، وفي المكالمة طلب حمد بن جاسم من الرئيس القذافي منحهما مزيدًا من الوقت بعد أن تساءل الأخير عن سبب عدم تركيز الجزيرة (الذراع الإعلامية لتنظيم الحمدين) على إثارة الفتنة في السعودية تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.

وأثارت التسريبات ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها مغردون دليلًا واضحًا وصريحًا على وقوف النظام القطري وراء نشاط قناة الجزيرة بشكل مباشر.

واعتبر رئيس المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه، أن التسجيل يفضح قناة الجزيرة، ووصفها بأنها مجرد غرفة لتنسيق المخابرات ومتحدثة باسم خارجية النظام القطري.