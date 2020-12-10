انفجار صاروخ لـ "سبيس إكس" أثناء الهبوط بعد رحلة تجريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
انفجر صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس" أثناء الهبوط بعد رحلة تجريبية، وذلك بعد أن اكتسب سرعة فائقة، الأربعاء.
وكتب مؤسس سبيس أكس ، إيلون ماسك، عبر تويتر أنه بسبب مشكلة في نظام الوقود، فإن سرعة الصاروخ ،غير المأهول، أثناء مسار الهبوط كانت عالية للغاية.
وقال إنه راض رغم ذلك الانفجار وقال: "حصلنا على كل البيانات التي نحتاجها".
والهدف من تلك التجارب هو اختبار العناصر الفردية للصاروخ الجديد.
وبحسب خطط ماسك، ستنقل المركبة "ستارشيب" يوما ما شحنات وأشخاصا إلى القمر والمريخ.
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