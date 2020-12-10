دلائل جديدة تكشف أن العنصرية نهج ثابت وسياسة متجذرة لدى نظام الدوحة

يوما بعد يوم، تتكشف دلائل جديدة على عنصرية تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر، تؤكد أن العنصرية نهج ثابت وسياسة متجذرة لدى نظام الدوحة.

أحدث تلك الدلائل، كان الكشف عن تسجيل صوتي مُسرب بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة، والمتحكم في شؤون الدولة حتى اليوم، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أظهر عنصرية حمد، بعد وصفه للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه "عبد".

يأتي الكشف عن التسجيل المسرب في وقت تشتعل فيه الاحتجاجات في الولايات المتحدة، والعديد من دول العالم ضد العنصرية بعد وفاة جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي أثناء اعتقاله على يد ضابط شرطة أبيض.

أيضا يأتي الكشف عن هذا التسريب بعد عدة شهور من قرار محكمة بريطانية، فرض غرامة على السفارة القطرية لدى لندن في قضية عنصرية، بعد أن قاضاها موظف سابق لديها من أصل صومالي، إثر قيام دبلوماسي قطري أيضا بإهانته ووصفه بأنه "عبد" وفصله تعسفيا.

وفي تصريح عنصري أيضا، خرج أكبر الباكر، أمين عام المجلس الوطني للسياحة في الدوحة، على الملأ في مايو/ آيار الماضي، واصفاً المصريين بأنهم "أعداء"، وبلاده لن تعطي تأشيرات لهم، وذلك بعد 4 شهور من وصفه الإمارات بأنها "عدو".

وعلى خلفية تلك الانتهاكات، حذر تقرير بريطاني، نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أغسطس/ آب الماضي من عنصرية النظام القطري الذي يعتزم حظر مشجعي عدة جنسيات خلال كأس العالم 2022، وهو ما أثار موجة استنكار كبيرة.

وإضافة إلى التمييز ضد شعوب المنطقة، تقوم بالتمييز ضد المقيمين والعمال والنساء والمكفوفين بل وضد أبناء قبائل قطرية، كما كشف تقارير حقوقية وإعلامية.

كل تلك الوقائع تؤكد أن العنصرية نهج وسياسة لدى تنظيم "الحمدين" الحكام في قطر، الأمر الذي دفع الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، إلى مهاجمة سياسات نظام الحمدين، في وقت سابق، مؤكداً أنه يمارس العنصرية بطريقة قذرة ضد القطريين.

تسجيل جديد

ونشر المعارض القطري خالد الهيل، تسجيلا صوتيا مُسربا بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أظهر عنصرية حمد، بعد وصفه للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه "عبد".

وعلق "الهيل"، على التسريب ، في حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني يقول عن الرئيس الأمريكي السابق "هذا العبد الله يلعنه"، أمريكا تنتفض ضد العنصرية ونظام قطر نظام عنصري هل مازال شعب أمريكا يسمونهم أصدقاء؟".