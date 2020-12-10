محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: تابع اللواء الدكتور خالد عصر رئيس حي الهرم، أعمال توسعة شارع المنشية بداية من ميدان الساعة من إزالة التعديات والتندات وتجريد الطريق تمهيدا لأعمال الرصف. وبحسب بيان، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستكمال أعمال التطوير والتوسعة ورفع كفاءة الطرق ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيزة: توسعة وتطوير شارع المنشية من ميدان الساعة بالهرم "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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