نواب المحافظين من تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون في ماراثون الدراجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة، المهرجان الرياضي (ماراثون الدراجات والجري) تحت شعار "متحدون على محاربة الفساد.. مصر أقوى من الفساد" تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر 2020.

وشارك كل من محمد موسى نائب محافظ المنوفية، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، وهيثم الشيخ نائب محافظ كفرالشيخ، أعضاء مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الماراثون الذي أقيم بمحافظاتهم احتفالا باليوم اليومي لمكافحة الفساد.