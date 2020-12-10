التحالف يعلن تدمير زورقين مفخخين مسيّرين للحوثيين

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، عن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأربعاء محاولة للمليشيات الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي

جنوبي البحر الأحمر، باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف العميد المالكي أنه تم تدمير الزورقين المفخخين اللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الخميس.

وأوضح العميد المالكي أن المليشيات الحوثية

الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد.

كما أشار العميد المالكي إلى أن ميليشيات الحوثي تتخذ من الحديدة مكانا لنشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.