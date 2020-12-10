حنان عشراوي تستقيل من اللجنة التنفيذية للتحرير الفلسطينية: آن الأوان لإجراء إصلاحات

أعلنت حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، أنها قدمت استقالتها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة أنه آن الأوان لإجراء إصلاحات وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها.

وقدمت عشراوي استقالتها الشفهية في 24 من نونبر، خلال لقائها بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بعيد أيام من استئناف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وقالت عشراوي في بيان أصدرته اليوم “تعهدت في ذلك اللقاء بألا أقوم بالإعلان عن الاستقالة أو مناقشتها إلى حين انتهاء الإجراءات بالتوافق”، مضيفة أنها تلقت جوابا خطيا من عباس مفاده أنه “يؤجل البت بالموضوع إلى حين انعقاد المجلس المركزي”، مضيفة “لكنني ما زلت على استقالتي بنهاية هذا العام مع احترامي للأنظمة والقوانين السارية”.

ودعت عشراوي الى “إجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها، واحترام تفويض اللجنة التنفيذية” التي اعتبرتها “تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار”.

وشددت على ضرورة “تداول السلطة ديموقراطيا عن طريق الانتخابات”، مشيرة الى أن “النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساء ورجالا ، والكفاءات في مواقع صنع القرار”.