شكرا لقرائتكم خبر عن «الإخوان» وتمويل أنشطة «النهضة» المشبوهة.. «دستوري» تونس بالمرصاد والان نبدء بالتفاصيل

قالت النائبة التونسية ورئيسة حزب «الدستوري الحر»، عبير موسى: إن هناك العديد من الدعاوى القضائية تتهم حركة «النهضة» بتلقي المال الإخواني لتمويل أنشطتها المشبوهة داخل البلاد، ما يؤكد وقوف رئيسة حزب «الدستوري الحر» لكل حركات وسكنات التنظيم الإرهابي؛ بالمرصاد.

ولفتت موسى إلى أن ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي أسسه شيخ الفتنة يوسف القرضاوي، الذي سمحت له الحركة بتأسيس فرع له داخل تونس، دليل على ذلك، لأنه يعد فرعًا للمقر الأم المؤسس طبقًا للقانون القطري وبالتالي تقوم بتمويله، مشيرة إلى أنها تقدمت بقضية لكشف تمويلات تلك الحركة.

وأعربت موسى في حوار من تونس مع «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية، عن أملها في أن يستفيق الشعب التونسي أكثر فأكثر ويدرك مخاطر هذا الأخطبوط، مضيفة «إنه يتم دفع الحكومة التونسية نحو تفكيك هذه المنظومة وإخراج التنظيمات الأجنبية التي تسعى إلى أخونة تونس من خلال فرض الإخوان في البلاد كبديل عن خسارتهم لمواقعهم في عدة دول»، وقالت: نحن لا نرضى أن يكون الإخوان متموقعين في تونس ولن تكون تونس أرضًا لجماعة الإخوان ولن يكون الشعب رهينة لهذه الجماعة الإرهابية المناهضة للدولة التونسية.

عزل تونس

وأكدت رئيسة حزب «الدستوري الحر»، أن «الإخوان» كان دائم السعي لعزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي؛ نظرًا لوجود اتفاقيات مشتركة لمكافحة الإرهاب مع كل من مصر والمغرب وعدة دول، لذا لا يريدون هذا التعاون الدولي والعربي ويخافون منه؛ خشية فضح ملفاتهم المشبوهة التي تدين أفعالهم النكراء، مؤكدة حق تونس في أن تتعاون مع جميع الدول لتفعيل الاتفاقيات المبرمة لمكافحة الإرهاب لقطع دابر هذه التنظيمات الظلامية.

وقالت موسي: إن «النهضة» تشهد انقسامات وأزمة داخلية جراء كشفهم وفضحهم أمام الرأي العام التونسي، حيث أصبح التونسيون يعلمون جيدًا ارتباط زعيم الحركة راشد الغنوشي بتنظيمات إرهابية وجهات تمويل أجنبية على رأسها قطر.

وأضافت رئيسة حزب الدستوري الحر: إن ما يهم تونس اليوم هو تفكيك منظومة تمويل الإرهاب في البلاد، الذي يأتي من جهات خارجية يدين لها زعماء تنظيم الإخوان بالولاء، وكذلك نريد تفكيك منظومة الجمعيات على غرار جمعية «الصداقة التركية» التي تمس من خلال اتفاقيات - تزعم المنظمة أنها خيرية - مع وزارة الشؤون الدينية، السيادة الوطنية، لأن ظروف العيش والحقوق الاجتماعية هي من مهام الدولة وليست مهمة جمعيات أجنبية.

وفيما يخص مواجهة استخدام الأراضي التونسية لصالح تحركات مشبوهة لتركيا في ليبيا، أوضحت أنه تم التصدي لمحاولات الغنوشي الزج بتونس وجعلها أرضًا يتم فيها المقايضة وتستعمل كمنطقة لوجستية للقيام بالتدخلات الأجنبية عبر الأراضي التونسية، قائلة: استطعنا أن نوقف تدخل الغنوشي السافر في الشأن الليبي من خلال تنسيقه مع الإخوان داخل ليبيا.

الثوابت الخارجية

وأضافت رئيسة حزب الدستوري الحر «إن تونس نددت بالتدخلات العسكرية التي أرادت أن تقوم بها تركيا من أجل الانحياز إلى طرف معين والزج بتونس في هذه المحاور»، موضحة أن الثوابت الخارجية لتونس تحترم سيادة الدول لذلك تدعو إلى أن يكون الحل (ليبي-ليبي) دون تدخل.

وفي هذا الصدد، قالت النائبة عبير: إن الحزب تقدم بلائحة لحث البرلمان على التنديد والرفض القاطع لاستعمال الأراضي التونسية لأي تدخلات عسكرية في الشأن الليبي، واستطعنا إيقاف النزيف الذي سعى إليه الغنوشي من خلال تحركه في هذا الإطار، موضحة أن الحزب يرصد من خلال المعطيات التي تتوافر لديه إن كان هناك أي استعمال للمجال الجوي أو البري أو البحري من أجل القيام بأي مهمات على الأراضي التونسية تستهدف التدخل في الشأن الليبي بهدف نصرة طرف على الآخر، مؤكدة إيمانها برجاحة السياسة الخارجية لتونس.

وأشارت إلى أن إسقاط المصريين للجماعة الإرهابية شكل ضربة قوية وموجعة لتنظيمهم الدولي، وتولد لدى جماعة الإخوان في تونس ممثلة في حركة «النهضة» حالة من الهلع خشية أن يتقلص دورهم في البلاد.

وأضافت موسي «إنه على الرغم من إنشاء الإخوان لذراع سياسي - حزب النهضة - من أجل التستر خلفه بشعارات المدنية وإخفاء علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان، إلا أنهم فشلوا في تحقيق ذلك وكشفت اتصالاتهم علاقتهم بالتنظيم المصري المصنف على قوائم الإرهاب، ما جعلهم اليوم يعيشون حالة من الهلع بعدما فضح أمرهم أمام الشعب التونسي».

وأوضحت، أن الإخوان في تونس يحاولون اليوم التستر وراء السيادة الوطنية من أجل تحصينهم من التصنيف كجماعة إرهابية، مؤكدة أنها تقدمت بلائحة أمام مجلس نواب الشعب من أجل تصنيف هذه المنظمات بأنها إرهابية وتخليص تونس من أفكارهم الظلامية.

حوار «النهضة»

وحول دعوات حركة «النهضة» الإخوانية لإجراء حوار وطني في البلاد، قالت موسي: نحن لا نتحاور مع الإخوان وليس لدينا أي حوار معهم، باعتبارهم السبب في الدمار الذي تعيشه تونس اليوم وفي تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وسوء إدارة البلاد لمدة عشر سنوات، وبتلك المبادرة يريدون التملص من المسؤولية ويروجون أنهم لم يكونوا في الحكم بل هم فقط في المرتبة الثانية أو شركاء في الحكم.

وأوضحت أن الإخوان عندما يضيق عليهم الخناق يسلكون أحد الطريقين، الأول اللجوء إلى العنف، إلا أنهم حاليًا تحت أنظار العالم واستخدام العنف سيفضحهم ويقصيهم بشكل مطلق من المشهد السياسي، والطريق الآخر الدعوة إلى الحوار الذي يعتبر وسيلة لالتقاط الأنفاس بعد هذه الحملة الشعبية ضدهم والتي تحملهم مسؤولية تدمير الاقتصاد وتردي الوضع الاجتماعي في تونس.

وأضافت: إن الأزمة الاقتصادية في البلاد بدأت بشكل حاد بعد 2011، عندما تولى الإخوان السلطة، واعتبروا اقتصاد البلاد «غنيمة» ومن ثم وزعوا مال تونس على أنصارهم بدعوة أنهم كانوا ضحايا للمنظومة السياسية، وبالتالي أغرقوا الوظائف العامة بانتدابات ممن تخرجوا من السجون في إطار العفو التشريعي العام، كما أغرقوا الدولة في مطالب فئوية غير مدروسة وليست مبنية على رؤية أو استراتيجية حقيقة.

وقالت: إن «الإخوان» دأبوا على دمار قطاع الطاقة وأصبح الإنتاج اليوم والموارد في اضمحلال، معتبرة أن الأزمة التي تمر بها تونس هي «سياسية» بالأساس وفي إدارة البلاد.