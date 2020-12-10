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موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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2020-12-09 | 23:42

موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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انتهت مساء اليوم الأربعاء منافسات دور مجموعات بطولة موسم 2020/2021.

وحسم 16 فريقًا تأهلها إلى المرحلة المقبلة من البطولة الأوروبية الكبرى.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات ذهاب دور الـ16 من البطولة على مدار أيام 16، 17، 23، 24 شباط المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب على مدار أيام 9، 10، 16، 17 اذار القادم.


وتُقام مراسم قرعة دوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم يوم الإثنين المقبل، 14 كانون الاول.

ويستضيف مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تلك القرعة، وذلك في مدينة نيون بسويسرا.

وستبدأ المراسم في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد.

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