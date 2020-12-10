شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تطالب بقيود أكثر صرامة لاحتواء «كوفيد- 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، بفرض قيود أكثر صرامة لخفض الإصابات ب «كورونا»؛ حيث وصل عدد الوفيات في ألمانيا إلى مستوى قياسي بلغ نحو 600 يومياً.

ولا يعتبر الوضع في الولايات المتحدة أحسن حالاً، فقد سجلت البلاد 220 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة فقط.

وطالبت ميركل، بفرض المزيد من القيود للسيطرة على الوباء الذي يخلف مئات الضحايا في ألمانيا يومياً، فالدولة التي تجاوزت الموجة الأولى بسلام نسبياً تواجه موجة ثانية تجاوزت بثلاثة أضعاف الذروة المسجلة في الربيع. وارتفعت حصيلة الوفيات اليومية لتصل إلى نحو 600 في مستوى قياسي جديد. وحضت ميركل، الألمان على الاستجابة لدعوات الخبراء، وقالت إن الناس لا يمكنهم انتقاء متى يقبلون توصيات العلم ومتى لا يقبلون بها. وأضافت: «لأن الأرقام باتت ما هي عليه، يجب أن نفعل شيئاً حيالها». خاصة مع اقتراب عيد الميلاد الذي تجتمع خلاله العائلات.

الولايات المتحدة

وأحصت الولايات المتحدة من جانبها نحو 220 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قريبة من أعداد الإصابات التي كانت سُجلت خلال الأيام الأخيرة في البلاد، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز. وقالت الجامعة التي تُحدث بياناتها باستمرار: «إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ نحو 2500».

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أكثر من أسبوع للاحتفال بعيد الشكر، قد تتسبب بتفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم. ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب «كوفيد- 19» في الولايات المتحدة الارتفاع. وهناك حالياً أكثر من مئة ألف في المستشفيات.

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و557 ألفاً و814 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، وأصيب أكثر من 68 مليوناً و208 آلاف و890 شخصاً في العالم بالفيروس، تعافى منهم 43 مليوناً و341 ألفاً و100 على الأقل حتى اليوم. (وكالات)