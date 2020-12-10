شكرا لقرائتكم خبر عن تفجيـر بئـري نفـط فـي اعتـداء إرهابـي غربـي كركـوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الأربعاء، أن النيران اندلعت في بئري نفط داخل حقل خباز، الواقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب غربي كركوك، بعد «اعتداء إرهابي» بعبوتين ناسفتين، مشيراً إلى أن الإنتاج لم يتأثر، فيما هاجم تنظيم «داعش» مواقع للحشد الشعبي في سامراء، وبدأت القوات العراقية عملية أمنية في منطقة «حاوي العظيم» بين ديالى وصلاح الدين.

ولم تقدم الوزارة مزيداً من التفاصيل، لكنها ذكرت أن «فرق الإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الأمنية تقوم بعمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق». وقال مصدران من شركة نفط الشمال الحكومية طلبا عدم الكشف عن هويتيهما إن الفرق الفنية تمكنت من عزل البئرين، وإن الإنتاج لم يتأثر. وذكر مسؤولون بقطاع النفط أن الحقل ينتج نحو 25 ألف برميل يومياً، بينما قالت وزارة النفط إن «إنتاج الآبار المذكورة لا يتجاوز الألفي برميل في اليوم».

من جهة أخرى، أكد المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول، شروع قيادتي عمليات صلاح الدين وديالى بتنفيذ عملية أمنية في منطقة «حاوي العظيم» لتسهيل عودة القرى المهجرة. وقال في تغريدة له على «تويتر»، «استكمالاً لجهود عودة النازحين إلى ديارهم، شرعت قيادتا عمليات صلاح الدين وديالى ومحور الحشد الشعبي بديالى بتنفيذ عملية أمنية في منطقة حاوي العظيم (معبر الميتة) مصحوبة بجهد هندسي من الجيش العراقي والحشد الشعبي يهدف إلى إعادة بناء المعبر لتسهيل عودة القرى المهجرة على طول نهر العظيم».

وفي صلاح الدين، أكد إعلام «الحشد الشعبي»، أن «قوة من اللواء 41 بالحشد، تعرضت لهجوم داعشي في منطقة تل الذهب بناحية يثرب التابعة ل‍قضاء بلد جنوب مدينة سامراء»، مشيراً إلى أن «القوة تمكنت بالتنسيق مع الجيش العراقي، من معالجة التعرض بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة».

إلى ذلك، ذكرت وكالة الاستخبارات الاتحادية في بيان، أن مفارزها تمكنت من القبض على أحد إرهابيي تنظيم داعش، كان يعمل مسؤولاً عن ورش تصليح عربات داعش، بما يسمى قاطع نينوى. وبحسب الوكالة، فإن «مفارزها واصلت عملية أمنية للبحث والتفتيش عن المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص في منطقة حي الجهاد في بغداد»، مشيرة إلى أن «العملية أسفرت عن ضبط مجموعة من الأسلحة المختلفة».