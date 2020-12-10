شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد: نواصل جهود الاستثمار في الكوادر الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بحضور ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، نظمت الهيئة حفلاً افتراضياً لتخريج 35 من موظفيها الحاصلين على «ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل» من جامعة كاليفورنيا، بيركلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم خريجو الدفعة الأولى من البرنامج الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع الجامعة.

حضر مراسم التخرج مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتورة تسو جاي كينغ ليو، عميدة كلية الهندسة في جامعة كاليفورنيا، بيركلي؛ والبروفيسور طارق زهدي، المدير الأكاديمي للشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي والجامعة؛ إضافة إلى مسؤولي الهيئة وذوي الخريجين.

كما شهد الحفل تخريج 57 طالباً من خريجي أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «أرحب بكم جميعاً في هذا الحفل والذي يقام عن بُعد، في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، حيث نواصل الجهود لدعم قطاع التعليم والاستثمار في الكوادر الوطنية، تحقيقاً لرؤية القيادة العليا في الإمارات، ويسرني أن أبارك لطلبة الماجستير من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي تخرجكم في تخصص «أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل» وأدعوكم لمواصلة الجد والعمل، لتطوير قدراتكم العلمية والفنية، كما يسعدني أيضاً أن أبارك تخرج أبنائي من طلبة أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي الثانوية لدعم جهودنا في توطين التخصصات الفنية والهندسية في الهيئة، متمنياً لجميع الخريجين التوفيق والنجاح في خدمة الوطن. وكذلك أقدم الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على هذه الصروح العلمية والتي تتوافق مع روح العصر في التقنية والإبداع».

وفي كلمته خلال حفل التخريج، تقدم سعيد محمد الطاير بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لرعايته الكريمة لحفل التخريج.

وأضاف: «ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تعزيز التوطين وإعداد جيل متعلم يواكب حكومة وفكر المستقبل من خلال تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى، نتبنى استراتيجية متكاملة للاستثمار في العقول الإماراتية الشابة وتمكين الشباب المواطن وتزويدهم بالمهارات الفنية وفق أفضل المعايير العالمية في مجال التدريب المهني. ونحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على تزويد موظفينا بأرقى المهارات العلمية والعملية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، ونعمل على تطوير مسيرة موظفينا الإماراتيين المتميزين المهنية والأكاديمية».