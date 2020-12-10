العراق: تفجير بئري نفط بحقل «خباز» في كركوك

سيف اليزيد - بغداد (الاتحاد) قال مسؤولون بقطاع النفط ومصادر أمنية عراقية: إن تفجيراً استهدف بئري نفط داخل حقل «خباز» بشمال العراق أمس، وإن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت جراء الانفجار، ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن التفجيرين في الحقل النفطي الذي يقع بالقرب من مدينة كركوك. وأوضحت مصادر أمنية أن مجهولين قاموا بوضع عبوتين ناسفتين استهدفتا البئرين، وأضافوا أن الحرائق اندلعت منذ ساعات صباح أمس. ولم تسجل فرق الدفاع المدني والإطفاء وقوع قتلى أو جرحى نتيجة التفجيرين، وينتج الحقل حوالي 25 ألف برميل يومياً.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها القطاع النفطي لهجمات، ففي أواخر أكتوبر الماضي تعرض أنبوب تصدير النفط الرئيس بين العراق وتركيا لتفجير تسبب بوقف تدفق النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وقبل نحو شهر قتل وأصيب العشرات بتفجير خط أنابيب غاز قرب السماوة جنوب العراق.

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