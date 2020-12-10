سيف اليزيد - عمّان (وكالات) قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، بالسّجن حتى 15 عاماً، لمتهمين بعد إدانتهم بتشكيل عصابات، تقوم بأعمال تصدير السلاح، واستيراد مواد مخدرة، وأعمال إرهابية، وفق وكالة الأنباء الأردنية. وقضت المحكمة بالسجن مع الأشغال المؤقتة لمدة تراوحت بين 3 و7 أعوام لعدد من المتهمين بعد إدانتهم بتهمة التهديد بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية والالتحاق بتنظيمات إرهابية.

وقضت أيضاً بالسجن ضد متهمين مع الأشغال المؤقتة بين 3 أعوام ونصف و15 عاماً، لتصديرهم أسلحة نارية أوتوماتيكية، وحيازة وصنع مواد حارقة لاستخدامها على وجه غير مشروع أيضاً.

وقضت بسجن 3 متهمين مع الأشغال المؤقتة بين 7 و15 عاماً لتشكيلهم عصابة للتَّعدي على الأشخاص والأموال وأعمال اللصوصية، وسجن متهمين باستيراد مواد مخدرة للاتجار فيها مع الأشغال المؤقتة بين 12 و15 عاماً.

كانت هذه تفاصيل خبر السجن والأشغال المؤقتة لمدانين بالإرهاب في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.