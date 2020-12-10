محاولة «يائسة» لقلب نتائج الانتخابات

سيف اليزيد - واشنطن (رويترز)

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بالتدخل في دعوى قضائية، بفرص نجاح شبه معدومة، رفعتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأميركية، في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها أمام الرئيس المنتخب جو بايدن في إطار مسعى لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات.

وكتب الرئيس الجمهوري في تغريدة على «تويتر»: «سنتدخل في قضية تكساس، إضافة إلى ولايات أخرى عديدة. وهذه هي القضية الكبرى، وبلادنا بحاجة إلى النصر!».

واستهدفت الدعوى القضائية، التي أعلن عنها المدعي العام الجمهوري لتكساس كين باكستون، ولايات جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي كانت ساحات لمعارك انتخابية. وادعى ترامب أنه الفائز وقدم مزاعم، لم تثبت، حول تزوير على نطاق واسع.

ولم يذكر ترامب أي تفاصيل عن طبيعة التدخل، الذي يعد به في القضية، بما في ذلك ما إذا كانت حملته الرئاسية، أو وزارة العدل الأميركية هي التي ستتخذ الخطوة.