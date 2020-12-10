التحالف يدمر زورقين حوثيين مفخخين جنوب البحر الأحمر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2020 11:36 مساءً القوات المسلحة السعودية أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية الخميس أن قوات التحالف البحرية نجحت في اعتراض وتدمير زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر . وأشار التحالف، إلى إطلاق المليشيا الحوثية للزورقين المفخخين من محافظة الحديدة. مؤكدا استمرار تهديد المليشيا الحوثية للأمن الإقليمي والدولي.

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