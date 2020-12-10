انضمام 17 ولاية أميركية لدعوى قضائية تعنى بإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين المحكمة العليا الأميركية انضمت 17 ولاية أميركية لدعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأميركية لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة. وأقامت ولاية تكساس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأميركية في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها الرئيس دونالد ترامب أمام الرئيس المنتخب جو بايدن في إطار مسعى لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات. واستهدف المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس كين باكستون في الدعوى ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن التي كانت ساحات لمعارك انتخابية. وادعى ترامب أنه الفائز وقدم مزاعم لا أساس لها حول تزوير على نطاق واسع شاب عملية التصويت.

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