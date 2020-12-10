اختراق وثائق “فايزر” و”بيونتيك” المتعلقة بتطوير لقاح كورونا

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لقاح فايزر ضد كورونا
اعلنت شركة “فايزر” الأمريكية وشريكتها الألمانية “بيونتيك” إن الوثائق المتعلقة بتطويرهما لقاح كورونا تعرضت لاختراق إلكتروني، وذلك بعد اختراق وكالة الأدوية الأوروبية EMA.
وأكدت الشركتان أنه لم يتم اختراق أي بيانات شخصية للمشاركين في اختبار آثار اللقاح عليهم، وذكرتا أن وكالة الأدوية الأوروبية EMA أكدت أن الهجوم الإلكتروني “لن يكون له أي تأثير على الجدول الزمني لمراجعتها للقاح”.
ولم يتضح متى أو كيف وقع الهجوم أو من المسؤول أو ما هي المعلومات الأخرى التي ربما تم اختراقها.
وكانت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي أعلنت اليوم الأربعاء أنها وقعت ضحية هجوم إلكتروني قبل أسابيع على إعلانها الموافقة على لقاح كورونا.
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