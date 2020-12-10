- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2020 10:38 مساءً
الميليشيات الإيرانية في سوريا
تعهدت وزارة الخارجية الاميركية بطرد الميليشيات الإيرانية من كافة الأراضي السورية، مؤكدة سعيها لإخراج الميليشيات الإيرانية وتلك المرتبطة بها أيضا
ويأتي هذا التعهد على لسان نائب مساعد وزير الخارجية والمبعوث الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، خلال إفادة له أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي.
وقال رايبورن في معرض حديثه عن تطورات الوضع في سوريا، إن بلاده تركز في جهودها أيضا على مطاردة فلول تنظيمي القاعدة وداعش في الأراضي السورية.
وأضاف المبعوث الأميركي الخاص أن واشنطن تعمل على تشديد العقوبات على الدائرة المقربة من الرئيس بشار الأسد، اعتمادا على قانون “قيصر”.
وخلال الجلسة ذاتها حذّر كبير أعضاء اللجنة، مايكل ماكول، من نشاط تركيا والميليشيات التي تدعمها في محافظة إدلب شمالي البلاد، ووصفها بالقنبلة الموقوتة.
وردّ رايبورن على هذه النقطة بالقول إن أنقرة تقدم التدريب لمجموعات كانت تنشط سابقا في “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، لكن أنقرة جندتها تحت مظلة تُعرف بـ”الجيش الوطني السوري”، وهو فصيل يستهدف القوات النظامية السورية والمجموعات المدعومة من دمشق.
وهذه آخر جلسة تعقدها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي قبل تنصيب المجلس الجديد في الـ3 من يناير المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تتوعد الميليشيات الإيرانية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.