زلزال يضرب هاتاي جنوبي تركيا بقوة 3.5 درجات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وسائل الإعلام التركية, وقوع زلزال في ولاية هاتاي إلى الجنوب من تركيا.

ووفقاً لما ترجمه “موقع تريا عاجل”, فقد وقع الزلزال في تمام الساعة 22.22 من مساء اليوم, وكان مركزه منطقة “كورفزي”, في هاتاي جنوب تركيا.

الزلزال كان بقوة 3.5 درجات وفق هيئة الكوارث والطوارء التركية “آفاد”, وبعمق وصل إلى 9.68 كيلومترات.

وأكدت المصادر عدم وقوع أي اصابات أو أضرار مادية.